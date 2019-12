Piazza Armerina, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato: una denuncia

Un uomo è stato denunciato a Piazza Armerina dalla polizia per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Si tratta di un 19enne, D.A., che è stato anche sanzionato amministrativamente per guida senza patente e per non essersi fermato all’alt.

L'uomo, mentre viaggiava a bordo di uno scooter, anzichè fermarsi all’alt imposto dal personale della Volante ha accelerato dirigendosi verso i poliziotti e sbattendo contro lo sportello anteriore destro del veicolo della pattuglia, poi è fuggito.

Il 19enne è stato poi rintracciato e al controllo è risultato privo della patente di guida.

