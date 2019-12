Spedizione punitiva per un incidente stradale, 4 arresti a Piazza Armerina

Lo scorso novembre avrebbero organizzato una vera e propria spedizione punitiva raggiungendo in casa, e malmenando, una coppia dopo un diverbio legato alla circolazione stradale, come tanti ne accadono ogni giorno, ma per Ambrogio Tagliarino, 22 anni, Ignazio Mauro Tagliarino, 25 anni, Salvatore Calì di 29 anni e Giuseppe Mantellina Remon di 34 anni, si sarebbe trasformata nell'occasione per farla pagare a chi aveva osato sfidare uno di loro.

I quattro piazzesi, sono ai domiciliari e sono accusati di lesioni aggravate in concorso, minaccia aggravata e violazione di domicilio.

«Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Enna - spiega una nota del comando provinciale dell'Arma - scaturisce da un'articolata attività investigativa condotta dalla Stazione carabinieri di Piazza Armerina che, a seguito della denuncia presentata da una giovane coppia che era stata aggredita nello scorso mese di novembre, è riuscita a ricostruire quanto era accaduto, assicurando alla giustizia gli aggressori. Si è trattata - sottolinea la nota - di una vera e propria spedizione punitiva, causata da un diverbio sulla circolazione stradale avvenuto tra l'uomo aggredito ed uno dei quattro arrestati».

