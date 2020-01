Condannato per traffico di stupefacenti, spacciatore arrestato a Enna

La squadra mobile di Enna ha arrestato un 53enne, C.M., originario di Catania ma residente in città da anni, a seguito di una condanna in via definitiva, emessa dalla Corte di Appello di Caltanissetta, per traffico di sostanze stupefacenti.

L'uomo dovrà scontare otto anni di reclusione agli arresti domiciliari.

Ieri, l’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna ha trasmesso il provvedimento di restrizione della libertà personale alla squadra mobile che, nel giro di poche ore, ha individuato e condotto lo spacciatore in Questura, dove dopo le verifiche di rito, è stato tratto in arresto.

