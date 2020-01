Maltrattava i bimbi, maestra di Nicosia sospesa per 10 mesi

Per i maltrattamenti emersi a maggio dello scorso anno, con una inchiesta dei carabinieri della Compagnia di Nicosia, all'asilo della scuola «Carmine» la maestra R.L.G.C. è stata sospesa per 10 mesi dall'insegnamento, la condanna è diventata definitiva in seguito al pronunciamento della Suprema corte di cassazione che ha rigettato il ricorso promosso dal suo legale, ritenendolo inammissibile.

Inizialmente la maestra era stata sospesa, il 29 maggio 2019, per due mesi perché sulla base delle accuse che la vedevano indagata avrebbe maltrattato i suoi piccoli alunni, bambini fra i 5 e i 6 anni di età, che frequentavano l'ultimo anno d'asilo. Poi il Gip del Tribunale di Enna aveva accolto l'istanza di revoca della misura cautelare e la maestra era stata reintegrata nel servizio ritornando a svolgere la sua attività di insegnamento.

