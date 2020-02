Enna, si è insediato il nuovo questore: è il siracusano Basile

Si è insediato questa mattina, a Enna, il nuovo questore. Si tratta del dirigente Superiore della Polizia di Stato, Corrado Basile. Di origini siracusane, inizia alla questura di Varese nel settembre del 1988, come Vice Commissario. Poi è stato trasferito alla questura di Siracusa, dirigendo il Commissariato di polizia di Lentini e gli uffici investigativi della Squadra Mobile e della Digos.

Promosso Primo Dirigente della Polizia di Stato nel 2006, ha assunto la direzione della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Siracusa e dal mese di agosto 2012 ha assunto la funzione di Vice Questore Vicario della questura di Vibo Valentia ove, tra gli altri impegni, ha predisposto l’organizzazione dell’apparato di sicurezza delle Forze di Polizia in occasione dei primi sbarchi di cittadini extra-comunitari in arrivo nel porto di Vibo Marina.

Dall’ottobre 2015, per circa nove mesi, ha svolto l’incarico di Vicario del Questore di Enna. Come vice questore Vicario a Messina (giugno 2016 - aprile 2018) ha dato un fondamentale contributo nell’organizzazione e direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione del vertice G7 svoltosi a Taormina nel maggio del 2017.

Nel mese di novembre dello stesso anno, sempre a Taormina, ha coordinato i servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione della riunione dei Rappresentanti per le Pari Opportunità dei Paesi del G7. Promosso Dirigente Superiore della Polizia di Stato nel 2018, è stato chiamato ad assumere la dirigenza dell’Ufficio Speciale di Pubblica Sicurezza presso la Regione Siciliana a Palermo prima di essere destinato, dal Capo della Polizia, ad assumere la direzione della Questura di Enna.

