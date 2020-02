Enna, paurosi vuoti di organico negli uffici giudiziari cittadini

Grave carenza di magistrati e personale di cancelleria al Tribunale di Enna, dove sono appena 5 i giudici togati. A lanciare l'allarme è ancora una volta l'Ordine degli avvocati del Foro di Enna.

Il presidente dell'Ordine forense Salvatore Spinello, attento alla problematica, così come è emerso nel corso dell'ultima assemblea degli avvocati, ha parlato, per il settore penale, sia con il presidente della Corte d'appello di Caltanissetta che con il presidente del Tribunale di Enna, i quali hanno riferito che «I tre magistrati che avevano indicato il Tribunale di Enna come loro destinazione, sebbene solo come sede secondaria, difficilmente potranno prendere servizio, perché nelle sedi da loro indicate come sede principale, si sono liberati dei posti e pertanto verranno assegnati a tali sedi.

Inoltre, il Consiglio superiore della magistratura, potrebbe non accogliere la richiesta di disponibilità per una applicazione extra distrettuale, indicata da parte di un magistrato del Tribunale di Agrigento, a causa della mancanza del raggiungimento del requisito della distanza.

