Catania, tre arresti in un blitz antidroga: sono tutti di Nissoria

Tre uomini di Nissoria (Enna), due fratelli gemelli 30enni, Angelo e Antonino Rondinella e il 29enne Salvatore Giami, sono stati arrestati per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti dai carabinieri della Squadra “Lupi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania.

I militari hanno notato i tre a bordo di una Peugeot 208 che sostava in via Antonino di Sangiuliano e hanno proceduto al loro controllo. Visto il nervosismo mostrato da tutti ed in particolare da Angelo Rondinella, i carabinieri hanno perquisito gli occupanti del veicolo e sono stati trovati 2 involucri di plastica contenenti 50 grammi di marijuana del tipo skunk, nascosti nella manica del giubbotto di uno degli occupanti dell’auto, altre 5 dosi della medesima sostanza stupefacente, del peso di circa 10 grammi, nonché 15 euro in contanti, presumibilmente incassati dalla pregressa vendita della sostanze stupefacente.

