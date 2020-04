Serve altro personale sanitario, un bando per l'Oasi di Troina

L'Oasi Maria SS di Troina cerca medici, infermieri e operatori sociosanitari e rimane con i suoi 157 casi, il focolaio conoravirus più consistente del territorio ennese. Ieri i casi, da quando è iniziato il contagio, in tutta la provincia di Enna sono saliti a 284, solo 4 in più rispetto a sabato. In totale i ricoverati sono 170, di questi 106 sono all'Umberto I di Enna e il resto sono i disabili dell'Oasi.

Proprio nell'ambito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, l'Irccs di Troina, dove al momento opera anche personale sanitario dell'esercito e della marina a supporto del personale già in servizio, ha emanato un avviso pubblico per potenziare il personale sanitario. L'Istituto cerca dirigenti medici e specializzandi in malattie infettive, anestesia e rianimazione, pediatria, neurologia, neuropsichiatria, ma anche infermieri e operatori socio sanitari. Si tratta però di incarichi temporanei legati proprio all'emergenza Covid-19 e il bando, che scade il prossimo 8 aprile, prevede che non potrà avere una durata non superiore ad un anno e non sarà rinnovabile.

A Troina che dal 31 marzo è «zona rossa» oltre ai 157 casi accertati ci sono un migliaio di persone in quarantena, una condizione di isolamento tanto estesa perché moltissimi sono i troinesi che lavorano all'Oasi e quindi in quarantena sono stati posti tutti i familiari di chi all'Istituto lavora.

L'articolo nell'edizione di Enna del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE