Asp di Enna, ancora in calo il numero di ricoveri: "Superato il picco"

I dati confermano un aumento dei guariti che salgono a 21 mentre si mantiene costante il numero di positivi al Covid - 19 che nell'ennese rimangono 327, compresi i 21 deceduti.

Per l'Asp di Enna, a parlare sono il direttore generale Francesco Iudica e il direttore sanitario e responsabile dell'unità di crisi Emanuele Cassarà, il picco ci sarebbe già stato e quindi adesso si dovrebbe assistere alla parabola discendente dei contagi con una diminuzione significativa dei nuovi casi ed un aumento, sempre più consistente, dei guariti.

Nei reparti Covid dell'«Umberto I» di Enna sono ricoverate 177 persone. «L'analisi dei ricoveri giornalieri nei reparti Covid - dice il direttore generale Iudica - è il dato più significativo sul quale può essere misurata l'evoluzione della epidemia in un territorio. Mentre infatti il numero dei soggetti positivi risente in maniera direttamente proporzionale del numero dei tamponi effettuati, il ricovero è il segno inequivocabile di un quadro infettivo». E sui tamponi come si sa bene i ritardi sono stati molti e ancora non sono stati colmati. «L'andamento dei nuovi ricoveri, nella nostra provincia, segna - dice Cassarà - negli ultimi giorni un'evidente tendenza alla diminuzione».

L'articolo nell'edizione di Enna del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE