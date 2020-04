Via libera a 7,5 milioni per i centri storici di sette Comuni ennesi

Dei 75 milioni di euro finanziati dalla Regione per il recupero dei centri storici 7,5 milioni arriveranno nell'Ennese dove sono stati finanziati progetti in 7 Comuni.

Ad Agira, con 1.194.094,54 euro si riqualificheranno il quartiere di Santa Maria, la via Diodorea e piazza Roma (nella foto Puglisi). Aidone, con 1.020.000 euro, interverrà a San Lorenzo e in via Roma, ad Assoro, si riqualificherà la via Angeli con 1.122.000 euro e a Centuripe la villa comunale con 1.071.500 euro, a Regalbuto si interverrà con 1.250.000 euro nella chiesa di Santa Maria del Carmine. A Troina 1.250.000 euro per mitigare il rischio idrogeologico. A Valguarnera il restauro della chiesa di San Liborio con 565.380,77 euro.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE