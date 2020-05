L'ospedale Basilotta nella rete regionale del soccorso

Una sobria cerimonia, ieri, per prendere in carico alcune attrezzature donate per la Rianimazione dell'ospedale Basilotta e in quel contesto il direttore generale dell'Asp di Enna Francesco Iudica ha annunciato che il nosocomio di Nicosia è entrato nella rete dell'emergenza cardiologia della Regione, questo significa che presto aprirà Emodinamica e che si realizzerà la pista di atterraggio degli elicotteri adiacente all'ospedale.

Ieri il direttore Iudica assieme al direttore sanitario dell'Asp, Emanuele Cassarà, hanno preso in carico le attrezzature donate per il reparto di Rianimazione che, affidato al dottore Davide Di Fabrizio, ha aperto i battenti il 25 marzo scorso grazie a tantissime donazioni arrivate da più parti e in questo primo mese ha registrato 12 ricoveri, arrivata anche da fuori Asp.

Donazioni importanti sono arrivate dalla Curia di Nicosia, dal Comune di Nicosia e dalla Banca di Credito Cooperativo di Gangi che hanno donato per il tramite della Croce Rossa, da confraternite, club service e privati cittadini.

