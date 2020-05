Piazza Armerina, l'ex sindaco Giuseppe Mattia condannato per diffamazione

L'ex sindaco Giuseppe Mattia condannato per diffamazione e anche la consigliera, in carica, Anna Zagara. Due decreti penali di condanna in due giorni, ma già l'ex sindaco Mattia ha annunciato che impugnerà il provvedimento.

L'ex sindaco Mattia era stato denunciato dall'assessore Alessio Cugini perché in un post su Facebook, a

gennaio scorso aveva scritto riferendosi all'assessore «spero che nel comizio parli anche di trasparenza

e legalità ho notato pagamenti e prestazioni anomale per un paio di ditte che stabilmente cenano ed

allegramente fanno selfie con l'assessore al bilancio».

Le affermazioni considerate diffamatorie sono state sanzionate dal decreto penale di condanna con una multa di 1.500 euro.

L'articolo nell'edizione di Enna del Giornale di Sicilia

