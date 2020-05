Enna, Chirurgia e Ortopedia tornano all'Umberto I

Con un solo paziente Covid ricoverato, da lunedì l’Umberto I ritornerà, gradualmente, alla sua funzione ordinaria, sia chirurgica che medica, come conferma il direttore sanitario dell’Asp di Enna, Emanuele Cassarà.

Per affrontare l’emergenza l’Asp di Enna ha trasformato in Covid center l’ospedale Umberto I e quindi per fare spazio ai pazienti infetti da Coronavirus sono stati trasferiti all’ospedale Chiello di Piazza Armerina, dallo scorso 6 aprile i reparti di Chirurgia generale, Urologia ed Ortopedia. «A partire a lunedì, gradatamente - spiega il dottore Emanuele Cassarà - sarà ripristinata l’attività chirurgica e medica all’ospedale Umberto I di Enna».

