Controlli anti-coronavirus, ad Enna e in provincia scende in campo l'esercito

I controlli anti-coronavirus ad Enna e in provincia si fanno più serrati. L’Ufficio Ordine Pubblico del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha previsto in questa provincia l’impiego dei militari delle Forze Armate dell’ "Operazione Strade Sicure".

Si tratta dei militari del 62° Reggimento Fanteria Sicilia di Catania, il cui contingente impiegato in questa provincia sarà di stanza presso la base di Piazza Armerina.

I militari affiancheranno la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri, operando nel territorio di vari Comuni dell’ennese con 2 equipaggi giornalieri in sinergia con le pattuglie già predisposte per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

Soprattutto nei luoghi di maggiore aggregazione dei cittadini, verranno implementati i sevizi di pattugliamento delle strade in chiave di prevenzione per il contenimento del coronavirus in modo da far rispettare le misure di distanziamento sociale e il divieto di assembramenti o aggregazioni di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Già da stamattina i militari hanno preso servizio a Piazza Armerina unitamente al personale del Commissariato di P.S. del luogo.

