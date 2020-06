Asp di Enna, per evitare file e assembramenti le prenotazioni anche tramite una mail

In campo sanitario e di assistenza si va sempre di più verso una situazione di normalità e i dati continuano ad essere confortanti. Nessun ricoverato, nessun nuovo contagio sono solo 8 gli attuali positivi in tutto il territorio provinciale. Intanto l’Asp di Enna ha attivato una casella di posta elettronica dedicata ai contatti con i cittadini che devono prenotare, visite ed esami presso il Centro unico di prenotazione, per evitare il più possibile file e assembramenti.

Gli attuali positivi al Covid - 19 sono in tutto il territorio ennese 8, numeri ben lontani da quelli della fase emergenziale del contagio nell’ennese il cui picco si è registrato lo scorso 16 aprile con ben 121 persone ricoverate al solo Umberto I di Enna. Oggi nessuno è più ricoverato e anzi l’ospedale di Enna sta riprendendo, gradatamente, le sue funzioni originarie dopo essere stato per oltre due mesi unico ospedale Covid dell’ennese.

In totale il territorio della provincia di Enna ha registrato, come si evince dai dati pubblicati nel sito del ministero della Salute, 425 casi accertati nella fase dell’emergenza ma molti altri ne stanno emergendo in queste ultime settimane da quando sono partiti i test sierologici. Si tratta di persone che non sono più malate ma che hanno sviluppato l’infezione senza nemmeno essersene accorte. Attualmente i pochi casi di contagio vengono registrati ad Agira, Assoro, Calascibetta, Enna, Gagliano e Leonforte, dove si conta una sola persona contagiata per Comune, e Troina dove i casi sono due.

Andare quindi verso la normalità è la scelta, confortata dai numeri, che sta facendo l’Asp di Enna lavorando però affinché si mantenga il più possibile il distanziamento sociale ed è in questa ottica che va la possibilità di prenotare visite ed esami utilizzando l’indirizzo mail cupcallcenter@asp.enna.it a cui gli utenti possono trasmettere la copia della ricetta e riceveranno copia del foglio di prenotazione.

