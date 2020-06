Bus navetta gratis ad Enna, da lunedì riprende il servizio in città

Anche sul piano della mobilità Enna si appresta a ritornare «normale». Infatti da lunedì prossimo riprenderà regolarmente il servizio dei bus navetta gratuito che collega ogni 15 minuti il centro cittadino con il parcheggio di contrada Pisciotto.

A comunicarlo l’assessore alla viabilità Biagio Scillia. Il servizio era stato sospeso nello scorso marzo quando fu necessario ridimensionare tutte le attività dove vi poteva essere incontro tra persone. «La vita della città, seppur con le limitazioni dovute, sta riprendendo come prima e, come prima dell’istituzione del piano sosta, riprendono i problemi legati alla viabilità e al traffico – commenta l’assessore Scillia - ll servizio delle navette gratuite che da Porta Pisciotto accompagnano i cittadini in centro ed il piano sosta ad esso collegato è stato, per ovvie ragioni, bloccato ma, ora più che mai, si rende necessario che venga riattivato».

«La situazione in città – sottolinea Scillia – inizia a diventare insostenibile. L’inciviltà sta superando ogni limite accettabile. Il 15 giugno si riparte con il servizio navetta e, insieme ad esso, riprenderanno i controlli sul territorio per poi arrivare alla riattivazione del piano sosta e quindi, delle strisce blu, a partire dall’1 luglio, così come lo avevamo lasciato a marzo». Infatti oltre al servizio navetta dall’1 luglio riprenderà il piano parcheggi visto che sempre a causa della Pandemia tutta la città era divenuta «zona franca» per i parcheggi. Dal prossimo mese invece tutto riprenderà regolarmente con i parcheggi liberi, quelli gratuiti a 30 minuti e con le strisce blu a pagamento ma dove i cittadini possono stipulare convenienti abbonamenti in base alla zona di residenza. Il ritorno alla «normalità» e quindi anche al traffico si va notando sempre più con purtroppo anche tanta inciviltà».

