Enna, riaperto l'anello stradale attorno al castello di Lombardia

Riapre, dopo 7 anni, l'anello stradale intorno al Castello di Lombardia a Enna. Ed inoltre si stanno realizzando i lavori di ripristino della strada che dal piazzale Euno porta alla Rocca di Cerere. Intanto, tra le altre novità, arriva anche l'ok per la riapertura di siti archeologici e musei.

In provincia di Enna aperti Villa Romana del Casale, Area archeologica di Morgantina e Museo Regionale di Aidone. Ma non quello regionale Varisano di Enna che rimane l’unico dei 9 capoluoghi di provincia isolani a non avere aperto un museo. Indiscrezioni parlano di una apertura nei prossimi giorni.

L'articolo di Riccardo Caccamo nell'edizione di Enna del Giornale di Sicilia

