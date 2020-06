Screening gratuiti, l'Asp Enna riavvia l'attività del centro gestionale

Dopo lo stop dovuto all'emergenza sanitaria, riprende la piena attività dei programmi screening gratuiti al centro gestionale screening dell’Asp Enna.

«In seguito al periodo difficile che ha coinvolto purtroppo tutti, operatori sanitari e popolazione - dice Ornella Blaca, responsabile del centro gestionale - il ritorno alla normalità e alle attività dei servizi è avviato tenendo conto di tutte le procedure di sicurezza imposte dalle nuove normative. La ripresa dello screening mammografico e del cervico carcinoma è stato avviato già l’8 giugno scorso, e ha avuto come priorità il richiamo delle pazienti a cui era stato sospeso l’appuntamento, i nuovi richiami e i controlli a breve termine».

Lo scorso febbraio è stato firmato l’accordo con Federfarma per consentire alla popolazione, che rientra per età target nello screening del colon retto, il ritiro dei kit relativi alla ricerca del sangue occulto nelle feci, nelle farmacie di Enna e provincia. «L'accordo con Federfarma - spiega in una nota Asp Enna - ha l’obiettivo di aumentare l’adesione e la sensibilizzazione degli utenti per la facilità della procedura. Inoltre, i farmacisti sono stati formati per aiutare il centro gestionale screening nel reclutamento delle donne che rientrano nella fascia di età in riferimento agli altri due screening, per la prevenzione del tumore della cervice uterina e del tumore al seno».

