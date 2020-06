Dissesto idrogeologico, via ai lavori nel quartiere Santa Maria di Agira

Può partire la messa in sicurezza del quartiere Santa Maria ad Agira, in provincia di Enna. Sarà la Ilset srl di Genova ad effettuare i lavori di consolidamento del costone roccioso che sovrasta una serie di abitazioni e un tratto della statale 121, nella parte alta del paese.

La zona, una delle più antiche di Agira, fa registrare durante tutto l'anno un grande afflusso di turisti grazie alla presenza di una rinomata e caratteristica struttura alberghiera, ma anche al richiamo rappresentato dal castello che sorge sulla collina e dallo splendido panorama che da lì si può ammirare.

Con il budget a disposizione - oltre mezzo milione di euro stanziato dalla Struttura diretta da Maurizio Croce - sarà assicurata la raschiatura e la pulizia delle fessure presenti sulla roccia, il loro riempimento con malta cementizia, la rimozione dei massi in equilibrio precario, il fissaggio di tiranti, funi e reti paramassi.

L'impresa, dopo le rituali verifiche post gara, se li è visti aggiudicare definitivamente dall'Ufficio contro il dissesto idrogeologico, che fa capo al presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

L'intervento consentirà all'amministrazione cittadina di potere subito dopo avviare l'iter per realizzare una via di fuga per l'abitato situato più a monte. Un progetto tenuto in stand by da oltre un decennio proprio in attesa di eliminare il rischio crolli dalle pareti rocciose ed assicurare la definitiva stabilizzazione del versante.

© Riproduzione riservata