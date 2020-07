Furto aggravato, arrestati un uomo e una donna a Enna

La polizia di Catenanuova, nell'Ennese, ha arrestato due persone per furto aggravato. Si tratta di un uomo di 43 anni e una donna di 26, entrambi residenti a Castel di Iudica, in provincia di Catania, e con numerosi precedenti penali.

Gli agenti del Distaccamento della Polizia Stradale di Catenanuova, durante un servizio di controlli mirati, hanno bloccato la coppia mentre tentava di lasciare il cantiere ferroviario sito nei pressi di Bicocca-Catenanuova. I due, dopo aver illecitamente caricato sulla propria auto un consistente numero di aste di un ponteggio metallico, si stavano allontanando con il materiale sottratto.

Gli agenti li hanno condotti presso gli uffici della polizia di Stato e, concluse le formalità di rito, li hanno dichiarati in arresto per furto aggravato in concorso. La Procura della Repubblica competente ha convalidato il provvedimento restrittivo e ha disposto gli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.

Il materiale sottratto, opportunamente sequestrato, previa autorizzazione dell’Autorità giudiziaria, verrà restituito all’Ente proprietario.

