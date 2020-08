Nicosia, vasto incendio nella riserva naturale di Monte Altesina

Un vasto incendio si è diffuso nella riserva naturale di Monte Altesina di Nicosia, nell’Ennese. Le fiamme sono divampate nella mattinata, ma, sospinte dal forte vento, si sono rapidamente estese fino alla zona della riserva Altesina e Altesinella.

Nella zona si trovano anche allevamenti e aziende agricole. Sul posto le quadre del Corpo forestale e i vigili del fuoco che da terra possono solo operare per arginare i fronti, trattandosi di un’area montuosa estremamente impervia e coperta da fitta vegetazione. In azione anche due elicotteri. Presente anche la protezione civile per eventuale supporto a evacuazioni.

