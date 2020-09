Coronavirus, parte a Troina l’indagine epidemiologica

Con un piccolo campione del loro sangue 1.300 cittadini troinesi, su una popolazione totale che supera i 9 mila, offriranno un importante contributo alla scienza ed in particolare alla ricerca scientifica internazionale in materia di Covid 19.

Nei giorni scorsi sono stati avviati i test siero-epidemiologici per valutare l’impatto del fumo sulle infezioni da Sars-Cov-2 e Covid-19. A condurre la ricerca è il Centro di ricerca per la riduzione del danno da fumo dell’Università di Catania e il suo spin off accademico Eclat, in collaborazione con la Duke University del North Carolina, il Comune di Troina e l’Oasi Maria Santissima.

