Enna, studente sordo si laurea con una tesi sulle protesi uditive

Superare i propri "limiti" con determinazione. Lo ha fatto il giovane studente non udente Eliseo Angelo Salotta che da Enna ha discusso la sua tesi sulle protesi uditive impiantabili laureandosi all'università di Pisa in ingegneria biomedica.

Come racconta Cristina Graziano sul Giornale di Sicilia oggi in edicola, Salotta parla un ottimo italiano e interagisce seguendo il labiale. Dopo aver frequentato ad Enna il liceo scientifico Alessandro Volta, si è iscritto all’università di Pisa, dove è risultato vincitore di borsa di studio e di posto alloggio e, nel 2018, ha svolto un periodo di Erasmus a Siviglia.

Negli anni universitari è stato seguito dall’Ufficio Servizi per l’Integrazione di studenti con disabilità dell’Università di Pisa e per l’Usid si è occupato dell’ attività di trasformazione testi in formato accessibile per altri studenti con disabilità.

