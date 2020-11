Enna, dall'Asp ok alla chiusura di 2 scuole per test antigenici

L’Asp di Enna, dopo avere sentito i dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi di Enna e il Comune, ritiene condivisibile la richiesta di chiudere fino al 15 novembre gli Istituti Comprensivi De Amicis e Santa Chiara (sede di Enna) "al fine di permettere l’esecuzione dei test antigenici SARS CoV 2 al momento esclusivamente sul personale docente e non docente".

Le scuole interessate sono già chiuse per un provvedimento precedente. "Le misure concordate - spiega l’Asp - sono volte a monitorare la situazione epidemiologica attuale e a effettuare interventi mirati al contenimento di eventuali focolai all’interno dei suddetti Istituti scolastici. Le modalità di esecuzione dei test per i docenti e personale non docente saranno comunicate successivamente".

Oggi continua lo screening della popolazione studentesca degli Istituti Superiori da parte del Dipartimento Prevenzione dell’Azienda Sanitaria di Enna. I soggetti positivi riscontrati sabato 7 novembre sono stati 4 a fronte di 385 test antigenici eseguiti.

