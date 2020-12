Maltempo nell'Ennese, rinviato lo screening ad Agira e a Troina

Il maltempo che sta imperversando in Sicilia, sta creando disagi anche nell'Ennese. E così, in via precauzionale, l'Asp di Enna ha deciso di annullare la campagna di screening ad Agira e Troina. In provincia di Enna, infatti, per oggi sono previsti temporali e forti venti. Soltanto in serata si avranno delle schiarite.

"In accordo con le Amministrazioni Comunali - sta scritto in una nota -, sentita la Protezione Civile Regionale, l'Asp di Enna rinvia la giornata odierna, 6 dicembre 2020, dedicata agli screening a Troina e ad Agira".

I tamponi verranno effettuati regolarmente il prossimo sabato, 12 dicembre c.m..

