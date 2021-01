Nuovo aumento dei contagi a Troina, chiusi asilo e uffici comunali

A Troina chiusi uffici comunali per tutto il periodo della zona rossa e asilo nido comunale sino al 24 giugno. Il sindaco Fabio Venezia ha pubblicato una nuova ordinanza, che si aggiunge a quella regionale.

Visto l’andamento della situazione epidemiologica a livello comunale che, secondo i dati forniti dall’Asp, registra in città un numero di 52 cittadini positivi al Covid-19, 4 dei quali dipendenti comunali, il primo cittadino ha ritenuto opportuno adottare ulteriori misure restrittive, disponendo la chiusura degli uffici comunali a partire da domani e sino al 31 gennaio.

"La presentazione di atti, pratiche, domande ed istanze al Protocollo comunale dovrà avvenire solo ed esclusivamente per via telematica, tramite la PEC comunetroina@legalmail.it - fa sapere l'amministrazione comunale -. Le comunicazioni con i vari uffici dovranno svolgersi telefonicamente o tramite e-mail, attraverso gli indirizzi recuperabili dal sito istituzionale dell’Ente www.comune.troina.en.it. Per l'Ufficio Tributi e l'Ufficio TARI sarà emanato un apposito avviso, con cui verrà regolamentata la prenotazione e l'eventuale accesso, solo per esigenze contingibili ed urgenti in cui è necessario il front-office, sempre nel rispetto delle norme e dei protocolli vigenti per la prevenzione del contagio da Covid-19".

Prorogata anche la chiusura, fino al 24 gennaio, dell’asilo comunale, "salvo ulteriori decisioni che potranno essere adottate a seconda dell’andamento epidemiologico che sarà riscontrato nei giorni antecedenti alla riapertura".

