Coronavirus, calano i ricoveri a Enna e dal 20 febbraio via alle vaccinazioni degli over 80

Continuano ancora a diminuire i ricoverati per Covid - 19 in provincia di Enna e il numero dei positivi, dopo diverse giornate che hanno registrato solo diminuzioni, ieri era dato in salita ma solo di 5 unità. Giovedì i positivi erano 155 mentre ieri sono saliti a 160. Dalla prossima settimana, precisamente dal 20 febbraio, partiranno le vaccinazioni per gli ultraottantenni che risiedono nel territorio ennese.

Ieri, come ha informato una nota dell’Asp di Enna, i pazienti ricoverati per Coronavirus erano 26, di cui 15 nell’Area delle Malattie infettive dell’ospedale Umberto I (diretto dal primario Luigi Guarneri) e 3, a bassa intensità di cure, presso il presidio ospedaliero di Leonforte, 6 i pazienti in Semintensiva, uno solo in Terapia Intensiva, e una paziente nell’Ostetricia Covid.

