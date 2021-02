Neve a Troina, chiuse tutte le scuole

Tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale, stamane, lunedì 15 febbraio, rimarranno chiuse a Troina a scopo preventivo ed a salvaguardia della pubblica e personale incolumità dei cittadini e degli studenti, a seguito delle abbondanti precipitazioni nevose della notte scorsa e delle prime ore di stamani.

Lo dispone un’ordinanza del sindaco Fabio Venezia, emessa per limitare i disagi e le difficoltà alla circolazione viaria urbana e extra urbana, che potrebbero derivare dalla percorrenza delle strade ghiacciate a causa dell’abbassamento delle temperature.

La Protezione Civile comunale sta monitorando la situazione attuale ed in vista delle prossime ore e sono già in azione i mezzi spargisale per agevolare il transito. Si raccomanda la massima prudenza e di limitare gli spostamenti laddove non strettamente necessario.

