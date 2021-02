Comune di Troina, arriva un nuovo assessore: è Silvana Romano

A Troina la rotazione nella Giunta del sindaco Venezia è tutta in rosa, è infatti tutto al femminile l’avvicendamento assessoriale. Alla dimissionaria Carmela Impellizzeri è subentrata Silvana Romano, che ha assunto l’incarico mantenendo lo scranno in consiglio comunale fra le fila della maggioranza della coalizione «Troina Bene Comune».

Dopo le dimissioni formalizzate nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale dall’ormai ex assessore Carmela Impellizzeri, il cui avvicendamento era programmato da tempo, ieri mattina il sindaco, Fabio Venezia, ha ufficializzato la nomina della nuova componente di Giunta.

«Sono consapevole che - dice la neo assessore Romano - mi spetta un compito gravoso ed impegnativo e che prenderò il posto di un assessore che ha svolto il proprio mandato con dedizione, ma fortunatamente vado ad inserirmi in una giunta coesa e collaudata, che non mi farà mancare il proprio sostegno, così come anch’io il mio. Sono fiduciosa che - aggiunge - l’esperienza maturata nel ruolo di consigliere comunale potrà essermi utile per svolgere al meglio questa nuova funzione».

