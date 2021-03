Per i soggetti affetti da obesità con Bmi (Indice di Massa Corporea) maggiore di 35, per i quali non esiste un codice di esenzione per patologia, sarà possibile effettuare il vaccino contattando il proprio medico di medicina generale o inviando una mail all’Azienda sanitaria provinciale di Enna.

L’indirizzo di posta elettronica è comunicazioni.vaccinicovid@asp.enna.it. Lo rende noto la direzione dell’azienda sanitaria.

© Riproduzione riservata