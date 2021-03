Enna, nuovo sistema laser a olmio per il Reparto di Urologia dell’Umberto I

L’Unità Operativa Complessa di Urologia dell’Ospedale Umberto I di Enna aumenta la dotazione tecnologica con l’acquisizione del nuovissimo sistema laser a olmio ad altissima potenza, 100 watt, da utilizzare per il trattamento della calcolosi urinaria.

Il nuovo sistema completa la dotazione strumentale a disposizione del reparto affiancandosi alle già presenti attrezzature, pluri e monouso, di endourologia e al sistema di Litotrissia extracorporea presente in pianta stabile presso l’Unità Operativa di Urologia dell’ospedale ennese.

Il dottore Giovanni Bologna, Direttore facente funzione dell’Urologia, ringrazia, a nome suo e dei suoi collaboratori, i medici Emilio Malacasa, Tommaso Torre, Francesco Failla, Daniele Campisi e Carmelo Di Franco, "il Direttore Generale, dott. Francesco Iudica, e il suo staff, per averci permesso di acquisire l’innovativa e potente attrezzatura. Il laser a olmio, per l’alta potenza e la versatilità, ci permetterà di migliorare sensibilmente il trattamento di tutti i tipi di calcoli urinari, in particolare di quelli intrarenali, duri e di volume considerevole. Il nuovo sistema, unico in Sicilia al momento, permette di ridurre i tempi delle sedute operatorie con minore esposizione anestesiologica e radiologica; è dotato, inoltre, della capacità di annullare l’effetto di retropulsione del calcolo e dell’effetto DUSTING (polverizzazione) tra i migliori in commercio. La qualità delle prestazioni aumenterà in modo considerevole per i nostri pazienti, molti numerosi, sia in regime di elezione che in urgenza, e provenienti anche dalle province vicine di Caltanissetta, Catania e Agrigento. L’impiego del nuovo laser ci permetterà, in un prossimo futuro, anche il trattamento di altre patologie, a partire da quella prostatica benigna con metodi innovativi, quali l’HOLEP, e nel campo delle stenosi uretrali”.

