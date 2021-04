Gioco illegale e scommesse non autorizzate, denunciato il gestore di un Internet point di Enna

Un giovane 21enne di Enna è stato denunciato dai funzionari Adm dell’Ufficio dei Monopoli di Palermo, in collaborazione con i militari dell’Arma dei Carabinieri, alla Procura della Repubblica di Enna, in quanto titolare di un Internet Point dedito al gioco illegale e alle scommesse non autorizzate.

L'esercizio avrebbe dovuto rimanere chiuso secondo le norme anti-contagio relative all'emergenza sanitaria. Durante controlli però i funzionari Adm e i carabinieri hanno sorpreso il 21enne ad esercitare l’attività di scommesse senza essere in possesso di concessione, autorizzazione e licenza per l’esercizio delle scommesse rilasciata dalla Questura competente. Inoltre, avrebbe favorito l'accettazione per via telematica di scommesse non autorizzate tramite un sito web.

Il giovane titolare dell'Internet Point è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, cinque personal computer sono stati posti sotto sequestro penale e sono state elevate sanzioni amministrative pari a 210.000 euro.

Già nel febbraio scorso, presso lo stesso esercizio, nel corso di un di controllo da parte degli ispettori di ADM di Caltanissetta e dei militari dell’Arma dei Carabinieri, era scattato il sequestro amministrativo di altri cinque PC ed elevate sanzioni amministrative per 250.000 euro, oltre all’avvio dell’accertamento tributario per il recupero dell’Imposta Unica sulle scommesse.

