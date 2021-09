SuperEnalotto: centrato un "5" a Villarosa, vinti oltre 71 mila euro. Lotto: 9 vincite con un terno a Ragusa

La Dea bendata bacia, ancora una volta, la Sicilia e nel fine settimana sono diverse le vincite: un "5" al SuperEnalotto viene centrato a Villarosa, in provincia di Enna e 9 giocate (terno) al Lotto a Ragusa.

Nell'estrazione del SuperEnalotto di sabato scorso non c'è stato alcun "6", bensì tre "5" da 71.554,70 euro e quattro "4 Stella" da 47.294,00 euro. Le vincite con punti "5" sono state realizzate a Grosseto, presso il punto vendita Tabacchi in via Giuseppe Giusti 37 tramite Quick Pick, a Villarosa presso il punto vendita Tabacchi Montes in Corso Regina Margherita 74 tramite Quick Pick e a Crosia, in provincia di Cosenza, presso il punto vendita Bar Capristo di Cena Tobia in Piazza Dante 2, tramite Schedina 5 Pannelli.

L'ultimo "5" in Sicilia era stato centrato nel concorso dell’11 settembre. La giocata vincente di 26.618,22 euro era stata registrata nella tabaccheria di via del Cigno 2 Palermo.

Il jackpot - riporta l'Agenzia Agimeg - per il prossimo concorso della settimana è pari a 83,8 milioni di euro, davanti ai 21 milioni dell’Eurojackpot e ai 49 milioni dell’Euromillions.

L’ultima sestina vincente è del 22 maggio, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (Fermo), mentre in Sicilia il “6” manca da aprile 2018, quando furono vinti 130 milioni a Caltanissetta.

Ragusa è stata invece protagonista assoluta del concorso del Lotto di sabato. Ben nove delle dieci vincite più alte di giornata - rende noto l'agenzia Agimeg - sono infatti state realizzate sul terno 9-38-88 della ruota di Torino. Le prime tre giocate, 10 euro sulla sorte dei tre numeri, hanno pagato 45 mila euro ciascuna (per un totale di 135 mila euro), mentre gli altri sei terni hanno pagato 22.500 euro ciascuno (per un totale di altri 135 mila euro). Complessivamente, dunque, nella città siciliana sono stati vinti 270 mila euro.

