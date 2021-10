Protezione civile, maxi esercitazione a Pergusa con Musumeci e Curcio: mobilitate 1.200 persone

Si terrà all’interno dell’Autodromo di Pergusa, in provincia di Enna, domani e domenica, un’esercitazione di Protezione civile in cui sarà allestita la Colonna Mobile Regionale per l’assistenza alla popolazione. Si tratta del primo evento del genere dopo circa dieci anni e saranno coinvolti mezzi e uomini provenienti da tutte le 9 province dell’Isola. Tutto pronto per l’esercitazione: già da ieri notte sono partiti i primi camion alla volta dell’autodromo di Pergusa. Concluse le fasi di progettazione del campo presso il Dipartimento di via Abel, a Palermo. Le organizzazioni di volontariato e i servizi provinciali di Protezione civile, coordinati dai consegnatari, stanno predisponendo le attrezzature necessarie per montare il campo, caricando i camion che sono in partenza alla volta di Pergusa.

I numeri dell'esercitazione

Grande fermento si respira tra i volontari di Protezione civile rivitalizzati da una esercitazione che ha numeri eccezionali: 1200 persone, 350 automezzi, 9 colonne mobili, 200 tende, 4 cucine da campo, 8 torri faro, 8 gruppi elettrogeni, 2 km di filo elettrico. C’è poi il parco mezzi, proveniente da tutta la Sicilia con le attrezzature specialistiche e i servizi. Per la Protezione Civile regionale questa esercitazione rappresenterà - anche in considerazione del periodo storico in cui si svolge, con tutte le limitazioni connesse alla pandemia - una formidabile prova per testare l’effettiva prontezza e capacità operativa di tutto il sistema di protezione civile sicialiano, sempre con l’augurio che non ve ne sia mai la necessità. Un’attività di Protezione civile che sta testando tutto il sistema regionale, che si tiene in occasione della settimana nazionale della Protezione civile 2021, e che ricade all’interno delle “giornate del volontariato siciliano” volute dal presidente della regione Musumeci.

Domenica la visita del capo della Protezione civile nazionale

Domenica prossima si attende la visita del presidente Nello Musumeci insieme con il capo della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio, che insieme con il dirigente generale della Protezione civile, Salvo Cocina, visiteranno il campo e passeranno in rassegna per tutte le associazioni.

