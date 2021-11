Aidone, uccisa di notte donna di 69 anni: trovata morta con la testa fracassata

Una donna di 69 anni, Vittoria Malaponti è stata uccisa nella notte ad Aidone.

Stamani la figlia, di 40 anni, avrebbe telefonato ai carabinieri dicendo che la congiunta si sarebbe suicidata. Ma a questa ipotesi non credono gli inquirenti. I militari dell'Arma giunti nell’abitazione hanno trovato il cadavere in una pozza di sangue con la testa fracassata e lì vicino un batticarne e un coltello. Il medico legale, da un primo esame, avrebbe escluso il suicidio. I carabinieri della stazione di Aidone, della compagnia di Piazza Armerina e del reparto operativo del comando provinciale di Enna, indagano per omicidio. Stanno interrogando i familiari. La vittima era una casalinga.

