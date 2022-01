Enna, violenza sessuale su una dipendente: Colaleo chiede di patteggiare

Ha chiesto di patteggiare la pena Lorenzo Colaleo, presidente regionale dell’Anpas (associazione nazionale pubbliche assistenze) e responsabile del Centro operativo comunale di protezione civile di Enna, attualmente sottoposto a divieto di avvicinamento a una giovane donna che lo ha denunciato per violenza sessuale. La procura, pm Salvatore Interlandi, aveva chiesto per Colaleo, data l’evidenza delle prove, il giudizio immediato.

Al presidente regionale Anpas, difeso dall’avvocato Ones Benintende, del Foro di Enna, era stata notificata a novembre la misura di divieto di avvicinamento alla giovane donna, assistita dall’avvocato Eleanna Parasiliti Molica. Dall’indagine, condotta dalla Squadra mobile di Enna, diretta da Vincenzo Perta, emerge che Colaleo avrebbe utilizzato il suo ruolo di comando: con la scusa di redigere il report del contagiati Covid , Colaleo avrebbe invitato la ragazza in ufficio, dove sarebbe avvenuta la violenza.

