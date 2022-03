Tentato omicidio a Leonforte: litiga con un 18enne e lo accoltella, la vittima è in gravi condizioni

Tentato omicidio ieri sera a Leonforte, in provincia di Enna. Una lite è degenerata in aggressione e un 18enne è stato accoltellato tra il torace e l'addome. Un colpo ha sfiorato il cuore. L'aggressione da parte di un 22enne sarebbe avvenuta durante una lite in via Nunzio.

Stando ad una prima ricostruzione, i due giovani avrebbero litigato per alcuni minuti, poi il 22enne avrebbe colpito con tre coltellate il 18enne e sarebbe scappato. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che ha soccorso il 18enne che si trovava a terra in una pozza di sangue e gli agenti del Commissariato di Leonforte che hanno avviato le indagini. La vittima è stata trasportata in un ospedale di Catania ed è in prognosi riservata.

I poliziotti hanno interrogato i testimoni e grazie al loro racconto sono riusciti subito ad individuare il presunto aggressore e ad arrestarlo. Quest'ultimo ha negato di aver accoltellato il 18enne e il coltello non è stato ancora trovato. Il 22enne si trova adesso agli arresti domiciliari, in attesa di essere ascoltato dal gip per l’udienza di convalida.

