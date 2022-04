Enna e provincia, chiusi 7 negozi: vendevano filtri e cartine senza autorizzazione

Maxi sequestro di prodotti accessori da fumo da parte dei finanzieri del Comando provinciale di Enna. Erano venduti da commercianti non autorizzati a Enna, Piazza Armerina, Catenanuova e Nissoria, a un prezzo inferiore rispetto a quello normalmente praticato dai tabaccai.

Gli approfondimenti investigativi hanno consentito di individuare la filiera illegale di approvvigionamento. Le ispezioni eseguite dalle fiamme gialle di Enna hanno così permesso di sottoporre a sequestro oltre 2 milioni di filtri e cartine per sigarette, dal peso complessivo di circa 100 chili, posti in vendita da soggetti non autorizzati e per i quali non era stato effettuato alcun pagamento della relativa imposta di consumo. I militari oltre al sequestro della merce hanno contestato a ciascuno dei sette titolari dell’attività di vendita non autorizzata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da 5 a 10 mila euro. Sono stati, inoltre, segnalati all’Agenzia delle dogane e dei monopoli per l’applicazione della sanzione accessoria della chiusura temporanea dell’esercizio commerciale.

