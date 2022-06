Enna: è morto Enzo Cammarata, numismatico e docente universitario

Enna piange la scomparsa di Enzo Cammarata, 74enne, numismatico a livello internazionale. Da molti definito "il sognatore", era uno studioso di Storia antica che, trascinato dalla passione per lo studio della numismatica, era diventato uno dei più profondi conoscitori internazionali della materia. Era stato proprietario del Castello Aragonese poi ceduto ad un imprenditore di Gela.

Cammarata è stato anche un punto fermo per il mondo universitario, negli anni aveva ricevuto incarichi a contratto di professore Universitario nelle facoltà di Lettere e di Scienze Politiche dell’università di Catania e nella facoltà di Architettura dell’ateneo di Palermo. In passato era stato coinvolto in vicende giudiziarie dalle quali ne era uscito con assoluzione piena.

Appresa la notizia, sui social sono stati tanti i messaggi in ricordo del 74enne. "Ciao Enzo Cammarata. Da piccole cose hai fatto grandi cose. Riposa in pace indomito sognatore...", scrive Oscar Mazza da Piazza Armerina. "Un grande amico per me... Quando passava dal mio negozio restavo incantato dai suoi racconti e dalla profonda conoscenza su tutto ciò che era arte e cultura.... Spesso mi invitava a cenare con lui alla Villa delle meraviglie... soprattutto quando vi erano banchetti ed eventi vari, era solito come Buon padrone di casa...restare lì a controllare che tutto fosse impeccabile...e perfetto. Dispiaciuto porgo le più sentite condoglianze alla famiglia... Riposa in Pace nella Luce di Dio", scrive Vinicio Rampulla. E ancora, Ilaria Generoso: "Che gran dispiacere… va via uno scrigno contenente le conoscenze più disparate… ricordo con grande affetto e stima le chiacchierate fatte che ogni volta si trasformavano in affascinanti racconti di storia davanti ad un caffè !Le mie più sentite condoglianze a tutta la famiglia!"

I funerali si terranno sabato mattina alle ore 10 presso la Chiesa Madre.

