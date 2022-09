Tragico incidente fra Caltagirone e Piazza Armerina, una vittima

Ancora un incidente mortale sulla Statale 117 bis che collega Caltagirone a Piazza Armerina, all'altezza di Mazzarino. Una persona è rimasta uccisa, questa mattina, nell'impatto fra due mezzi. Necessario anche l'intervento dell'elisoccorso oltre a quello dei carabinieri di Caltagirone e dei sanitari del 118.

Negli ultimi anni la Statale 117 bis è stata teatro di diversi gravi incidenti. Nel luglio 2019, all’altezza del parco Ronza, uno scontro frontale tra una Opel ed una Golf, causò la morte di un giovane di 26 anni e il ferimento di altre quattro persone. Anche in quel caso entrò in azione l'elisoccorso e fu proprio il trasporto urgente in ospedale che il ragazzo morì.

Fu di due morti, invece, il tragico bilancio di un incidente, nello stretto stratto, che si verificò nel settembre 2014 all'altezza del bivio per Piazza Armerina. Due persone, Rosario Votadoro e Maria Reale, rispettivamente di 64 e 61 anni, marito e moglie, rimasero uccise.

Tre anni prima, era il novembre 2011, Nancy Arcidiacono, 28 anni, residente a Piazza Armerina, rimase vittima di un incidente avvenuto dopo aver accompagnato la figlia alla scuola materna. La donna stava per raggiungere Caltagirone, città dove lavorava.

