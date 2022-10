Piazza Armerina, evade dai domiciliari per andare al pub: arrestato 38enne

Evade i domiciliari in tarda serata per andare in un pub di Piazza Armerina: i carabinieri lo notano all'interno del locale e lo arrestano. L'uomo, un 38enne, era già sottoposto alla detenzione domiciliare per aver commesso altri reati.

Il 38enne, che stava scontando una pena detentiva in regime di detenzione domiciliare ed era anche sottoposto alla misura di prevenzione del divieto di accesso agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande nella provincia di Enna, è stato notato dai militari in un locale della città dei mosaici. Per l'uomo, che non si sarebbe potuto allontanare dal proprio domicilio, sono scattate le manette.

L'arrestato si era reso protagonista, tra gli altri reati, di una violenta rissa avvenuta poco più di un anno fa nel centro cittadino, in orario pomeridiano e alla presenza di numerose famiglie. Dopo le formalità di rito, è stato nuovamente sottoposto alla misura della detenzione domiciliare.

© Riproduzione riservata