Caro bollette, lunedì protesta di imprese e cittadini alla prefettura di Enna

Imprese, lavoratori e cittadini in piazza, a Enna, per dire no al caro energia. Lunedì prossimo, alle 10, la manifestazione, davanti alla prefettura, indetta dalle associazioni di categoria e dai sindacati per esprimere la preoccupazione di imprese che rischiano di chiudere e delle famiglie sempre più povere.

«C’è grande preoccupazione per le imprese - dice Filippo Scivoli, presidente provinciale della Cna che parla a nome di tutte le associazioni che aderiscono all’iniziativa -, alcune hanno già chiuso mentre per altre è iniziata una spirale che presto le metterà in crisi. Ritardano i pagamenti, gli stipendi e le forniture. Nascono tensioni con le banche. Non possiamo più stare a guardare. In ballo c’è il futuro dei nostri figli».

