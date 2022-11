Tragico incidente a Piazza Armerina, muore un operaio di 65 anni

Tragico incidente nella serata di ieri, a Piazza Armerina, nell'Ennese. Secondo quanto ricostruito intorno alle 22, Calogero Presti, un operaio di 65 anni, ha perso la vita dopo che la sua automobile si è schiantata contro il guardrail della strada statale 117 bis, una strada tristemente famosa per i tanti incidenti e le tante vittime.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale l'uomo, a bordo di una Fiat Punto, è andata a schiantarsi nei pressi nello svincolo di Piazza Armerina nord. Uno schianto terribile, tanto che l'automobile è stata letteralmente spezzata in due.

Il personale del 118, dopo che i vigili del fuoco lo hanno estratto dalle lamiere accartocciate della Punto, hanno provato in tutti i modi a rianimarlo ma purtroppo per Calogero Presti non c'è stato nulla da fare. La salma è già stata consegnata alla famiglia. Indagini da parte della polizia stradale che ha effettuato i rilievi del caso.

© Riproduzione riservata