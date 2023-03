Piazza Armerina, assemblea sulla cannabis a scuola: arriva la polizia

Protesta all’Istituto Ettore Majorana di Piazza Armerina per l’irruzione della polizia durante un’assemblea autorizzata sulla cannabis legale. Gli agenti hanno chiesto i documenti ai rappresentanti di istituto presenti nell’aula dove si stava discutendo della legalizzazione della cannabis nell’ambito della campagna portata avanti nelle scuole italiane dall’associazione nazionale Meglio legale che ha denunciato il clima di intimidazione e annunciato interrogazioni parlamentari. Sconcertata la dirigente scolastica Lidia Di Gangi, che non era presente in istituto durante l'assemblea, sostituita dalla vice preside, che annuncia l'avvio di una sorta di indagine interna per capire cosa sia realmente successo.

Dall'associazione Meglio legale affermano di non promuovere in alcun modo il consumo delle droghe e sottolineano che la polizia non deve entrare nelle scuole, luoghi dove i ragazzi devono imparare, ma anche esercitare i loro diritti come, ad esempio, svolgere liberamente un'assemblea per approfondire temi socialmente rilevanti.

