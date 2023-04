Autostrada chiusa da Caltanissetta a Enna: autocisterna si ribalta, tre feriti

Un’autocisterna che trasportava carburante si è ribaltata sull'autostrada A19 Palermo-Catania, in direzione del capoluogo siciliano, poco dopo lo svincolo per Enna. L’incidente è avvenuto in un tratto a doppio senso di circolazione che è stato chiuso, con uscita obbligatoria a Enna. Il transito è momentaneamente bloccato fra gli svincoli di Enna e Caltanissetta. Il mezzo pesante si è scontrato con una Toyota Rav 4 che viaggiava in senso contrario, con a bordo una coppia di coniugi, portati in ospedale. L’uomo, ferito gravemente, è stato trasportato con l’elisoccorso; la donna è in codice verde. Anche l’autista del Tir è ferito ed è giunto in ospedale in ambulanza.

Per consentire la rimozione dei veicoli incidentati e la bonifica del piano viabile, per ore è stato necessario mantenere in vigore la chiusura al traffico. Sono in corso le operazioni di recupero dell’autocisterna coinvolta nel sinistro tramite gru. Fino alla riapertura del tratto, la circolazione da Palermo in direzione Catania è indirizzata in uscita allo svincolo di Caltanissetta con prosecuzione sulle statali 640, 626 e 117 Bis fino ad Enna. La viabilità da Catania in direzione Palermo è deviata in uscita a Mulinello con prosecuzione sulla statale 192 e sulla statale 121 fino a raggiungere lo svincolo di Ponte Cinque Archi sulla A19.

