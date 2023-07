Enna, traffico di droga e usura: sequestro da 6 milioni ad un imprenditore agricolo del Messinese

La Dia ha eseguito ad Enna un provvedimento di sequestro, del valore stimato di circa 6 milioni di euro, che ha riguardato 120 beni immobili, di cui 9 fabbricati e 111 terreni per un’estensione complessiva di circa 75 ettari, un’autovettura e svariati rapporti finanziari nei confronti di un imprenditore agricolo originario della provincia di Messina ma residente ad Enna, condannato per usura e associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, ritenuto «stabilmente inserito nel circuito della criminalità locale» ed in «costante contatto anche con esponenti di qualificato spessore mafioso».

All’esecuzione del provvedimento, emesso dal Tribunale di Caltanissetta - Sezione misure di prevenzione, su proposta della Procura della Repubblica nissena, ha collaborato il commissariato di Leonforte.