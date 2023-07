Troina, uccide l'ex moglie in strada a colpi di pistola e torna a casa

Una donna di 56 anni, Mariella Marino, è stata uccisa in strada a colpi di arma da fuoco, a Troina, nell’Ennese. La donna avrebbe trovato il suo assassino, l'ex Maurizio Impellizzeri, all’uscita dal supermercato di via Sollima, nel centrale rione San Basilio. Impellizzeri l’avrebbe minacciata con una pistola e la vittima sarebbe fuggita riuscendo a raggiungere la porta della casa di una conoscente. L’ex, però, l’avrebbe inseguita e avrebbe sparato mentre la vittima era sulla soglia dell’abitazione, colpendola tre volte e uccidendola. Secondo quanto riferiscono i conoscenti, Impellizzeri non si sarebbe mai rassegnato alla separazione.

L’imprenditore dopo il delitto sarebbe tornato a casa e lì l’avrebbero raggiunto i militari che lo hanno portato in caserma per essere interrogato dal pm Michele Benintende. Dopo la separazione, avvenuta un anno fa, Impellizzeri era rimasto nella casa della coppia, la moglie era andata a vivere dalla madre.

Mariella Marino aveva denunciato in autunno l’uomo per «atti persecutori». Impellizzeri aveva patteggiato una condanna a 8 mesi e non era mai stato arrestato. I carabinieri, però, lo tenevano sotto controllo e avevano più volte perquisito la sua casa e il luogo di lavoro alla ricerca di armi, purtroppo mai trovate.