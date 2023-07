Incendio divampa nel Parco minerario Floristella a Enna

Brucia la riserva del Parco minerario Floristella-Grottacalda, nell’area che ricade nel Comune di Enna. Alimentate dal forte vento, le fiamme hanno risalito la valle fino a palazzo Pennisi, residenza della famiglia proprietaria, un tempo, della miniera di Floristella. La costruzione è stata lambita dal fuoco che ora minaccia gli uffici dell’Ente parco.

Oltre ai vigili del fuoco e agli uomini dell’Ispettorato forestale, sono intervenuti i volontari del dipartimento regionale della Protezione civile insieme a tre squadre giunte dalla Lombardia, due da Calascibetta e una da Piazza Armerina, un Canadeir e un elicottero.

Il Parco minerario Floristella-Grottacalda si estende in una vasta aera tra i comuni di Enna, Valguanera e Piazza Armerina e accorpa le due omonime miniere dismesse di zolfo. In quei luoghi tanti registri hanno girato scene di film che raccontano la miseria e le durissime condizioni dei «carusi» costretti a calarsi nelle viscere della terra attraverso le «discenderie», cuniculi semiverticali utilizzati in epoca preindustriale per raggiungere i giacimenti.