Era caduto da cavallo a Cerami, è fuori pericolo il bimbo di 10 anni

E' fuori pericolo il bambino di 10 anni che era rimasto ferito dopo una caduta da cavallo a Cerami, in provincia di Enna. Era stato ricoverato d'urgenza all'ospedale Garibaldi di Catania, le sue condizioni si erano subito rivelate gravissime: era in coma. Nella giornata di ieri i primi segnali di miglioramento, poi il risveglio che ha fatto tirare un sospiro di sollievo alla famiglia del piccolo Giuseppe e a tutto il paese di Cerami, in ansia per lui.

Il bimbo si trova ancora nel reparto di terapia intensiva, ma non è più intubato e respira autonomamente. Una notizia accolta con grande gioia da tutta la cittadina dell'Ennese, dove ieri sera si è anche svolta una veglia di preghiera per il piccolo. Tutti vogliono che torni a casa e lo aspettano per abbracciarlo.