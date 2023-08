Bloccato in zona sicurezza, un uomo aggredisce due agenti al Palio dei Normanni

Voleva assistere al Palio dei Normanni da vicino, al punto da non rispettare il servizio di sicurezza messo in campo dalle forze dell'ordine. A Piazza Armerina, nell'Ennese, un uomo ha cercato di spostarsi a tutti i costi in una zona in cui la presenza del pubblico non era consentita.

Sarebbe stato redarguito più volte, ma avrebbe insistito, fino a perdere il controllo. Momenti concitati tra la folla: ha aggredito due agenti, sferrando un pugno a uno dei due. L'uomo, di Barrafranca, si era recato alla storica e famosa rappresentazione in costume insieme alla sua famiglia. Una gita fuori porta che si è conclusa con una denuncia. Gli agenti aggrediti sono stati medicati dai sanitari del 118.